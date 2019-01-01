Диана Арбенина: Я не чувствую себя популярной!

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина во время пресс-конференции в пресс-центре НСН на поле фестиваля «Нашествие-2019» заявила, что популярность для нее – не главное.

«Я не чувствую себя популярной. Когда я пришла в паспортный стол и меняла паспорт, они все стали со мной фотографироваться. Ну, прикольно, не более того. Работать надо! Главное песни писать новые, а я их пишу, и мне ничего не нужно, чтобы быть в классном настроении и фонтанировать энергией», - сказала она.

Также в ходе пресс-конференции Арбенина рассказала о своем отношении к татуировкам.

«НАШЕСТВИЕ 2019» проходит в Большом Завидове Тверской области с 18 по 21 июля. За это время на сценах фестиваля выступят больше 100 исполнителей и коллективов.

