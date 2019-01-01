Аннулированы итоги финала шоу «Голос. Дети»

Представитель канала отметил, что на данный момент имеется предварительный отчёт о проверке шоу, финальный будет готов до конца мая. В виду этого на Первом канале пока отказались комментировать ситуацию.

«Основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», — приводит слова представителя пресс-службы RT.

