Музыка

Аннулированы итоги финала шоу «Голос. Дети»

16 мая14:44

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети» после получения данных о накрутке голосов в пользу одного из участников, сообщает РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу телеканала.

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Представитель канала отметил, что на данный момент имеется предварительный отчёт о проверке шоу, финальный будет готов до конца мая. В виду этого на Первом канале пока отказались комментировать ситуацию.

«Основываясь на промежуточных результатах, Первый канал принимает решение аннулировать результат финала шестого сезона проекта «Голос. Дети», — приводит слова представителя пресс-службы RT.

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Фото: lobodaofficial/instagram.com
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