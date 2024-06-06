«Люди плачут»: Кормухина призвала музыкантов исполнять поэзию Пушкина
Сегодня Пушкин – это солнце русской ментальности, русского духа, рассказала НСН певица Ольга Кормухина.
Сегодня каждый уважающий себя исполнитель должен иметь в своем репертуаре композицию на русскую поэзию. Об этом НСН заявила рок-певица Ольга Кормухина.
В этом году 6 июня исполняется 225 лет со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина. За годы развития российской музыкальной культуры многие артисты так или иначе интегрировали Пушкина в свои музыкальные композиции, а некоторые даже выпустили отдельные песни на его стихи. Так, Кормухина в 2012 году выпустила композицию «Что в имени тебе моём?» на одноименное стихотворение Пушкина, а позже порадовала слушателей своим исполнением хрестоматийного произведения «Пророк» 1826 года. Певица рассказала, что для нее значит сам поэт и его стихотворения.
«Я не знаю, как у других, но у меня Пушкин в уме, в сердце, в крови. И эти песни возникли не случайно. Стихотворением «Пророк» я болела с шести лет. «Пророк» — это посвящение поэту и всем тем, кто отметился в нашей жизни, в наших сердцах. Таким людям как Высоцкий, Цой и другие наши пророки. Это такой общий образ человека, который ведет за собой. «Что в имени тебе моем» — это, наверно, такая дань личному. В этом стихотворении для меня заключается человеческая любовь, сострадание к Пушкину. Потому что трагичность его судьбы не может не вызывать очень сильных чувств», - поделилась певица.
По мнению Кормухиной, сегодня каждый профессиональный артист должен исполнять что-то из русской поэзии.
«Я думаю, что если ты считаешь себя профессиональным артистом, то в твоем репертуаре обязана быть русская поэзия и обязан быть Пушкин. На самом деле, композиция «Пророк» оказывает просто фантастическое действие на людей на концертах. Зал замирает на долю минуты, а потом шквал аплодисментов, люди плачут. Потому что это возрождает в них те самые высокие чувства. Более того, я считаю, что выражение «Пушкин – солнце русской поэзии» – устарело. Сейчас это солнце русской ментальности, русского духа, солнце России», - рассказала она.
Ранее Первый канал сообщил о завершении съемок нового сериала о любви Пушкина и его жены Натальи Гончаровой «Натали и Александр». Телепроект выйдет на телеэкраны в 2025 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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