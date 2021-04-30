«Серпухов - новый символ жизни!» Алексей Горшенев о «Нашествии» №

Лидер проекта «Горшенев» Алексей Горшенев в беседе с Telegram-каналом "Радиоточка НСН" позвал всех на «Нашествие».

«Нашествие состоится – это круто! Хочу всех поздравить и пригласить на это мегасобытие. Даже не подозреваю, каких усилий это стоило организаторам. Такое ощущение, что пандемия стерла вчерашний день, и мы начинаем жить заново», - отметил он.

Говоря о новом месте фестиваля, музыкант добавил, что это будет интересный опыт.

«Что касается новой площадки, это неплохо, это интересно. Единственное, это большая суета для тех, кто привык к Большому Завидово и для организаторов. Возможно, новое место станет символом новой жизни. Думаю, «Нашествие» покажет, что мы можем объединяться также, как и раньше. И концерты будут идти на ура! Будем ждать и надеется», - сказал собеседник агентства.

Ранее в интервью НСН «притоптать новое поле «Нашествия»» позвал всех Нейромонах Феофан.

В этом году фестиваль состоится в Серпухове с 30 июля по 1 августа.

