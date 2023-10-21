На слухи об отмене тура Арбенина ответила солд-аутом в Новосибирске

Так, после концертов в Ижевске и Уфе «Ночные снайперы» собрали пятитысячную «Локомотив-Арену» в Новосибирске. Жители города раскупили все билеты на концерт музыкантов.



Напомним, что тур коллектива завершится в Санкт-Петербурге двумя большими стадионными шоу на КСК Арена 11 и 12 декабря.

Ранее Арбенина в своем Telegram-канале заявила, что её утомило обсуждение её концертов, напоминает «Радиоточка НСН». Певица призвала «прекратить псевдополитический диванный пинг-понг» и отказалась в дальнейшем комментировать сообщения на тему выступлений коллектива.

