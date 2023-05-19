«На синем трамвае»: «Звери» представили 13-й студийный альбом
19 мая 202312:35
Группа «Звери» представила в пятницу новый альбом под названием «На синем трамвае».
«Это наш 13-й студийный альбом. В нём десять треков о мечтах, надеждах, преодолении и нашей жизни», - отмечают музыканты.
В альбом вошли композиции «Синий трамвай», «Серфер», «Серфер-2», «Нытье», «Посмотри», «12 дня», «Сердце», «Чайка», «Смена караула» и «Мечтаем». Он доступен на сервисе «VK Музыка».
Ближайший концерт группы состоится сегодня, 19 мая, в Ульяновске. Об этом и других музыкальных событиях уикенда рассказывал «Культурный гид» НСН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru