«Станиславский спросил Гиляровского»: Культурный гид страны от Шахназарова

1

«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

***

Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главной премьерой станет детектив Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» по мотивам произведений Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля.

На экраны также выйдет американская комедия «Большая или маленькая ложь», мультфильм «Трое в перьях 2» и ужастик «Мегалодон».

Карен Шахназаров рассказал НСН, как пришла идея соединить в одном фильме творчество русского «короля репортеров» и британского «короля детективов», подарившего миру Шерлока Холмса.

«Что касается сценария, пришло в голову сочетание Гиляровско и Конан Дойля. Оно родилось из того, Гиляровский меня интересовал очень давно, я очень люблю его, эти яркие репортажи, картины из криминальной московской жизни, и в то же время очень народной жизни начала ХХ века. Гиляровский – журналист и писал в общем-то очерки, а не законченные литературные произведения, там не хватало истории. Мне казалось, что нужна какая-то детективная история, чтобы сделать из этого фильм, и вдруг родилась мысль соединить это с Конан Дойлем. Среда Конан Дойля это криминальный район Сохо, криминальная Англия начала века, как-то оно совпадало по атмосфере. Таким образом получилась история, которую мы сделали, но, разумеется, это по мотивам, а не прямая экранизация Гиляровского или "Знака четырех" Конан Дойля. Это оригинальный сценарий по мотивам этих произведений, некая фантазия на эту тему», - отметил он.

Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о том, как знаменитый режиссер Константин Станиславский, которого играет Константин Крюков, решает познакомиться с жизнью московского «дна» и обращается за помощью к знатоку трущоб Владимиру Гиляровскому, роль которого досталась Михаилу Пореченкову (на фото).

Шахназаров рассказал НСН, как проходил кастинг актеров на роли легенд.

«Исполнителей главных ролей было выбрать сложно, были очень долгие пробы. Единственный, кого я без проб утвердил, это Пореченков. Это не биографический фильм, а по жанру детектив, но мы все равно хотели некой похожести. Мне казалось, что Пореченков очень похож на Гиляровского, - и внешне, и внутренне, его актерский опыт говорил, что он может хорошо сыграть эту роль. Его я утвердил без проб, а все остальные пробовались очень долго, в том числе и Костя Крюков на роль Станиславского. Чехова сыграл Иван Колесников, его утвердили без проб. Это эпизод, но он сыграл очень хорошо и очень похож на Чехова», - сказал режиссер

