«Станиславский спросил Гиляровского»: Культурный гид страны от Шахназарова
Карен Шахназаров рассказал НСН, что без проб утвердил Пореченкова на роль «короля репортеров», сравнил современных режиссеров со Станиславским и объяснил, почему на Хитровке не зазвучал рок.
Кино: Шерлок и Гиляровский
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил знаменитый кинорежиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
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Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. Его главной премьерой станет детектив Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех» по мотивам произведений Владимира Гиляровского и Артура Конан Дойля.
На экраны также выйдет американская комедия «Большая или маленькая ложь», мультфильм «Трое в перьях 2» и ужастик «Мегалодон».
Карен Шахназаров рассказал НСН, как пришла идея соединить в одном фильме творчество русского «короля репортеров» и британского «короля детективов», подарившего миру Шерлока Холмса.
«Что касается сценария, пришло в голову сочетание Гиляровско и Конан Дойля. Оно родилось из того, Гиляровский меня интересовал очень давно, я очень люблю его, эти яркие репортажи, картины из криминальной московской жизни, и в то же время очень народной жизни начала ХХ века. Гиляровский – журналист и писал в общем-то очерки, а не законченные литературные произведения, там не хватало истории. Мне казалось, что нужна какая-то детективная история, чтобы сделать из этого фильм, и вдруг родилась мысль соединить это с Конан Дойлем. Среда Конан Дойля это криминальный район Сохо, криминальная Англия начала века, как-то оно совпадало по атмосфере. Таким образом получилась история, которую мы сделали, но, разумеется, это по мотивам, а не прямая экранизация Гиляровского или "Знака четырех" Конан Дойля. Это оригинальный сценарий по мотивам этих произведений, некая фантазия на эту тему», - отметил он.
Фильм «Хитровка. Знак четырех» рассказывает о том, как знаменитый режиссер Константин Станиславский, которого играет Константин Крюков, решает познакомиться с жизнью московского «дна» и обращается за помощью к знатоку трущоб Владимиру Гиляровскому, роль которого досталась Михаилу Пореченкову (на фото).
Шахназаров рассказал НСН, как проходил кастинг актеров на роли легенд.
«Исполнителей главных ролей было выбрать сложно, были очень долгие пробы. Единственный, кого я без проб утвердил, это Пореченков. Это не биографический фильм, а по жанру детектив, но мы все равно хотели некой похожести. Мне казалось, что Пореченков очень похож на Гиляровского, - и внешне, и внутренне, его актерский опыт говорил, что он может хорошо сыграть эту роль. Его я утвердил без проб, а все остальные пробовались очень долго, в том числе и Костя Крюков на роль Станиславского. Чехова сыграл Иван Колесников, его утвердили без проб. Это эпизод, но он сыграл очень хорошо и очень похож на Чехова», - сказал режиссер
Концерты: От «Кукрыниксов» до Морриконе
В Москве в выходные прогремят два знаковых концерта. Алексей Горшенев (на фото) представит в «Крокусе» все хиты группы «Курыниксы», которые впервые прозвучат с симфоническим оркестром (19 мая, Crocus City Hall). А в воскресенье в столице выступит другой участник «Нашествия», панк-группа «План Ломоносова» (21 мая, клуб «1930»), лидер которой Александр Ильин знаком россиянам по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны».
СЛОТ с симфоническим оркестром отправится покорять Питер (18 мая, ДК Ленсовета), Вячеслав Бутусов выступит в Киргизии и Казахстане (21 мая Бишкек, 23 мая – Алма-Ата), Светлана Сурганова даст сразу два концерта в Десногорске Смоленской области, «Звери» зажгут Ульяновск в день выхода своего нового альбома, а поклонники «Калинова моста» встретятся в друг с другом в Москве на «калиновой стреле» (20 мая, «Музеон»).
Карен Шахназаров рассказал НСН, почему рок-музыка не подошла для саундтрека к его новому фильму, и назвал имена выдающихся кино-композитров.
«Музыку к фильму писал Юрий Потеенко, выдающийся российский кино-композитор, он очень много в кино работает. Это 1902-й год, другая музыкальная стилистика. Понятно, что она может по-разному звучать, но рок, на мой взгляд, к этому никакого отношения не имеет. Эннио Морриконе был выдающимся композитором, безусловно, как и Мишель Легран, много было хороших. Я в последние годы работаю с Юрием Потеенко и считаю его тоже выдающимся композитором. Работал с Анатолием Кроллом, он тоже выдающийся. У нас очень хорошие композиторы, они ни чем не уступают никому в мире», - подчеркнул гендиректор «Мосфильма».
Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский ранее рассказывал НСН, как работал над песней к фильму «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова.
Театр: «Бродилки» и Станиславский
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», премьера спектакля «Мещане» с Александром Балуевым (на фото) в «Современнике», легендарный «День Радио», а также «Декалог на Сретенке» в Театре им. Маяковского, жанр которого автор назвали «бродилкой в десяти заповедях».
Трагикомедия «Папа» с участием Сергея Маковецкого порадует театралов Ессентуков, в Петербурге идут на балет «Тщетная предосторожность» с Николаем Цискаридзе, а Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко представит премьеру оперы «Норма» с Хиблой Герзмава.
Кроме того, с 20 на 21 мая по всей стране пройдет Ночь музеев.
Карен Шахназаров сравнил Станиславского с Пушкиным и сказал, что сейчас нет подобных ему театральных режиссеров.
«Как Пушкин в свое время создал современный русский язык, на котором мы говорим, Станиславский создал русский театр и русскую актерскую школу, которая работает до сих пор не только в театре, но и в кино. Он действительно великий реформатор и великий художник. На сегодняшний день есть замечательные режиссеры и мастера, конечно, которые работают… мы все фактически работаем в школе Станиславского, даже если не читали его произведений. Традиция, которую он заложил, нас всех объединяет, поэтому сравнить его, конечно, не с кем», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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