На российском стриминге появился ИИ-композитор

В музыкальном сервисе «Звук» появился инновационный инструмент — ИИ‑композитор «Сингл»: он позволяет создавать треки прямо в приложении. Пользователю нужно лишь сформулировать задумку композиции — и система самостоятельно подготовит мелодию, слова, название и дизайн обложки. Получившийся трек можно сохранить, включить в плейлист или отправить друзьям. Об этом НСН рассказали в стриминговом сервисе.

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На российском рынке это первый подобный сервис. «Сингл» — это собственная разработка команды стриминга, которая продолжает линию на создание инструментов для музыкального самовыражения.

Для генерации песни достаточно описать её в текстовом запросе — например, как тёплую песню‑поздравление для мамы и папы, лирический трек для дороги или задорную композицию для лучшего друга. Поддерживаются русский и английский языки. Воспользоваться «Синглом» могут подписчики «СберПрайм» — бесплатно, но исключительно для личных, некоммерческих целей.

Ранее музыкальный продюсер Игорь Краев рассказал в пресс-центре НСН, что раньше на создание одной композиции уходило минимум от 10 до 15 дней, а теперь этот процесс может быть завершен с помощью нейросетей всего лишь за один день.

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ФОТО: РИА Новости
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