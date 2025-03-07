«Обожаю Muse и Radiohead!»: Алексей Воробьев назвал «настоящими» легендарных рокеров

При этом артист отметил, что открыт к музыке разного жанра, а его любимых исполнителей можно услышать и на Радио JAZZ.

«Что касается джаза, с восторгом слушаю Эллу Фицджеральд. Также каждый свой день рождения я включаю "Feeling Good" в исполнении Нины Симон, и именно с этой песни вот уже много лет начинаю каждый свой концерт», -заключил собеседник НСН.

Алексей Воробьев ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о своем новом альбоме, а также раскрыл секреты съемок в Голливуде.