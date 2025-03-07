«Обожаю Muse и Radiohead!»: Алексей Воробьев назвал «настоящими» легендарных рокеров
Алексей Воробьев сказал в эфире НСН, что каждый свой концерт и день рождения начинает с песни Feeling Good в исполнении Нины Симон, назвав в числе любимых рокеров Muse, Radiohead и Виктора Цоя.
Российский актер и певец Алексей Воробьев в интервью НСН рассказал, что вырос на группах Muse и Radiohead, звучащих сегодня в эфире радиостанции ROCK FM. Экс-участник «Евровидения» также напомнил, что в его песне «Танго прощания» есть слова о Викторе Цое.
«Из рок-музыки я обожаю группу Muse, а Radiohead – это просто супер, One Love! С группой Muse я вообще рос, и по гармонии, и по мелодии слышно, что это делают настоящие музыканты. Как человек, который воспитывался на классической музыке, я слышу музыкальные цитаты, вижу, откуда они, под влиянием какой музыки возникли. И понимаю, что это - коллеги, настоящие музыканты. Как бы тяжело они в этот момент ни звучали, как бы не били по гитарам, какой бы не звучал дисторшн, это настоящая музыка. Из русского рока я выделил бы, к примеру, Виктора Цоя. Его память я увековечил в новой песне, которая называется "Танго прощания". Песня прозвучит в моем новом альбоме, правда, в нем не будет рок-композиций, это музыка в стиле "ретро"», - сказал Воробьев.
При этом артист отметил, что открыт к музыке разного жанра, а его любимых исполнителей можно услышать и на Радио JAZZ.
«Что касается джаза, с восторгом слушаю Эллу Фицджеральд. Также каждый свой день рождения я включаю "Feeling Good" в исполнении Нины Симон, и именно с этой песни вот уже много лет начинаю каждый свой концерт», -заключил собеседник НСН.
Алексей Воробьев ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о своем новом альбоме, а также раскрыл секреты съемок в Голливуде.
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