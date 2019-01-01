Гости «Нашествия-2019» вместе нарисовали фестиваль

Партнер фестиваля «Нашествие» региональный общественный Фонд Валентина Серова стал инициатором необычной акции в честь 20-летия Главного Приключения Года. Гости фестиваля совместными усилиями написали картину, символизирующую «Нашествие». Кроме того, одниой из самых интересных активностей фестиваля стал потоковый мастер-класс

Подробнее об этом рассказал в эфире НСН руководитель проводившей мастер-класс студии GoMasterClass Артём Новиков.

«Это называется арт-тимбилдинг – популярная сейчас тема. Задумка была такая: взяли самый большой холст, подходили все желающие и в течение пяти минут рисовали какую-то деталь. Через такое коллективное творчество прошло не менее двухсот человек. В итоге, получился совместный шедевр, который будет в завершении фестиваля продемонстрирован на главной сцене. Это рекордный проект, поскольку ранее использовались холсты поменьше», - пояснил Артём Новиков.

Мастер-класс под названием «Нарисуем Нашествие вместе» прошёл под руководством лауреата международных премий в области изобразительного искусства, российского художника Николая Дулько. Созданная совместными усилиями картина станет своеобразным подарком к юбилею фестиваля в Большом Завидове Тверской области.

Фонд Валентина Серова также позаботился о юных гостях «Нашествия-2019». Для детей были организованы творческие мастер-классы. Мастера студии GoMasterClass показали, как можно рисовать картины в различных современных техниках. Ребята могли научиться не только рисовать, ведь по словам руководителя студии Артёма Новикова, любая творческая активность полезна как детям, так и взрослым:

«Всё время были очереди желающих попасть в шатёр, где проходили мастер-классы. Я на «Нашествие» езжу уже много лет, и с каждым годом детей становится всё больше. Творчество очень полезно для каждого человека, поэтому те, кто до сих пор его боится, мастер-классы – самый простой способ с чего-то начать, попробовать, выбрать то, к чему лежит душа».