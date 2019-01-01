Гости «Нашествия-2019» вместе нарисовали фестиваль
Фонд Валентина Серова организовал необычную акцию в честь 20-летия Главного Приключения Года. НСН публикует рассказ о том, как более 200 человек рисовали «Нашествие».
Партнер фестиваля «Нашествие» региональный общественный Фонд Валентина Серова стал инициатором необычной акции в честь 20-летия Главного Приключения Года. Гости фестиваля совместными усилиями написали картину, символизирующую «Нашествие». Кроме того, одниой из самых интересных активностей фестиваля стал потоковый мастер-класс
Подробнее об этом рассказал в эфире НСН руководитель проводившей мастер-класс студии GoMasterClass Артём Новиков.
«Это называется арт-тимбилдинг – популярная сейчас тема. Задумка была такая: взяли самый большой холст, подходили все желающие и в течение пяти минут рисовали какую-то деталь. Через такое коллективное творчество прошло не менее двухсот человек. В итоге, получился совместный шедевр, который будет в завершении фестиваля продемонстрирован на главной сцене. Это рекордный проект, поскольку ранее использовались холсты поменьше», - пояснил Артём Новиков.
Мастер-класс под названием «Нарисуем Нашествие вместе» прошёл под руководством лауреата международных премий в области изобразительного искусства, российского художника Николая Дулько. Созданная совместными усилиями картина станет своеобразным подарком к юбилею фестиваля в Большом Завидове Тверской области.
Фонд Валентина Серова также позаботился о юных гостях «Нашествия-2019». Для детей были организованы творческие мастер-классы. Мастера студии GoMasterClass показали, как можно рисовать картины в различных современных техниках. Ребята могли научиться не только рисовать, ведь по словам руководителя студии Артёма Новикова, любая творческая активность полезна как детям, так и взрослым:
«Всё время были очереди желающих попасть в шатёр, где проходили мастер-классы. Я на «Нашествие» езжу уже много лет, и с каждым годом детей становится всё больше. Творчество очень полезно для каждого человека, поэтому те, кто до сих пор его боится, мастер-классы – самый простой способ с чего-то начать, попробовать, выбрать то, к чему лежит душа».
В ходе юбилейного «Нашествия» партнер Главного Приключения Года Фонд Валентина Серова дал возможность ребятам, в частности, попробовать свои силы в технике трафаретной живописи. Детей также учили создать объемные открытки, делать аппликации из макарон и других элементов декора, собирать стильные аппликации из пуговиц, складывать интерьерные композиции, геометрические фигуры, животных из бумаги в технике «паперкрафт».
На фестивале в Тверской области в течение четырех дней выступают более 130 коллективов. Всё, что происходит на трех фестивальных сценах: «Главная», «Наше 2.0» и новая «УЛЬТРА», можно смотреть в прямой трансляции на «Яндекс.Эфир».
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