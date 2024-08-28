На «НАШЕм Радио» назвали среднюю зарплату диджея в Москве

На сегодняшний день средняя зарплата радиоведущего в Москве составляет порядка 100 тысяч рублей, сказал программный директор «НАШЕго Радио» Игорь Паньков.

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По словам Панькова, зарплата диджея начинается от 60 тысяч рублей. Он отметил, что зачастую утренний ведущий зарабатывает больше, так как утром работают самые популярные диджеи.

Самыми важными качествами для радиоведущего, по словам Панькова, являются харизма и чувство юмора.

Ранее директор ДК Горбунова и продюсер фестиваля «Легенда русского рока» Алексей Ларин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что фестиваль этим летом превратится в опен-эйр.

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ФОТО: НСН
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