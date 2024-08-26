«Metallica в Химках и табу для Shaman»: Паук пообещал избирателям «диктатуру» и фестиваль

При этом он напомнил, что победившего в 2012 году на выборах мэра Химок Олега Шахова уже через два года уличили в многомиллионных хищениях и приговорили к шести годам лишения свободы условно. «Паук» на тех выборах набрал 2,46% голосов.

Международный рок-фестиваль «Монстры рока» состоялся 28 сентября 1991 года на поле аэродрома Тушино в Москве. В числе его участников были группы Metallica, AC/DC, Pantera и Black Crowes, а СССР представляла группа «Э.С.Т.» Жана Сагадеева. По данным СМИ, фестиваль посетили более 700 тыс. человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».