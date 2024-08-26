«Metallica в Химках и табу для Shaman»: Паук пообещал избирателям «диктатуру» и фестиваль
В Химках будет особая зона для «ломовейших рок-групп», сказал в эфире НСН Сергей Троицкий, вспомнив ГКЧП, «Монстров рока» и пообещав запретить неправильных поп-музыкантов в городе.
Лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий в интервью НСН пообещал в случае победы на выборах мэра Химок провести там музыкальный «Фестиваль мира» с участием топовых рок-групп уровня Metallica.
Ранее стало известно, что Сергей Троицкий, выдвигавшийся на пост мэра Химок в 2012 году, вновь решил побороться за этот пост на выборах в начале сентября. Музыкант уже подал документы и рассказал, что хочет сделать в этом городе фестиваль, подобный легендарным «Монстрам рока» в Тушино.
«Вы неправильно трактуете, я выдвигаюсь не на пост мэра Химок, а на пост диктатора Химок. Помните, когда было ГКЧП в конце августа 1991-го, уже через 15 дней (а точнее, 28 сентября 1991 года – прим. НСН), произошел грандиозный концерт в Тушино, куда приезжали Metallica, AC/DC и собралось 400 тысяч человек. Конечно, если все получится удачно, мы объявим Химки особой зоной для музыкантов и первым делом сделаем на местном стадионе "Фестиваль мира", как делал Стас Намин. Вы думаете, что Metallica и другие известные группы откажутся приехать? Да они с удовольствием это сделают, потому что затянувшийся конфликт всех *** (достал). Кого пригласить на этот фестиваль? Я старорежимный человек, конечно, есть много западных ломовейших коллективов. Например, недавно вышел ролик где Ангусу Янгу из AC/DC 69 лет, он пляшет до сих пор, скачет на одной ноге», - сказал «Паук».
При этом он отметил, что в Химках будут давать «black card» таким музыкантам, как Shaman.
«У нас в России есть двуличие в отношении музыкантов, омерзительная система, когда декламируется, что мы якобы боремся с ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено - прим. НСН), а на всех каналах старческая попса. Все федеральные каналы с их поп-музыкантами будут запрещены на территории Химок. Вдобавок посмотрите на того же Shaman, как может артист с таким английским логотипом петь "Я русский?" Ладно бы он был не Шаман, а какой-нибудь Пономарь или Звонарь, это еще куда ни шло. Таким артистам на территории Химок будет «black card», они сразу будут выдворены», - заключил собеседник НСН.
При этом он напомнил, что победившего в 2012 году на выборах мэра Химок Олега Шахова уже через два года уличили в многомиллионных хищениях и приговорили к шести годам лишения свободы условно. «Паук» на тех выборах набрал 2,46% голосов.
Международный рок-фестиваль «Монстры рока» состоялся 28 сентября 1991 года на поле аэродрома Тушино в Москве. В числе его участников были группы Metallica, AC/DC, Pantera и Black Crowes, а СССР представляла группа «Э.С.Т.» Жана Сагадеева. По данным СМИ, фестиваль посетили более 700 тыс. человек, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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