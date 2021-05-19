На Мэрилина Мэнсона снова подали в суд за насилие и побои
Бывшая помощница рокера Эшли Уолтерс подала иск против Мэрилина Мэнсона, в котором заявляет о сексуальном насилии, побоях и домогательствах.
Жалоба была подана в Верховный суд округа Лос-Анджелес 18 мая 2021 года, об этом пишет издание Cut.
Отмечается, что в иске Уолтерс упомянуты инциденты, которые происходили в период с 2010 по 2011 годы. Так, согласно заявлению, Мэрилин Мэнсон, вдохновленный фотоработами Эшли Уолтерс, сам связался с нею и пригласил ее для обсуждения совместной работы в свой дом в Западном Голливуде. Пара провела фотосессию, после чего артист прижал Уолтерс к кровати и пытался ее поцеловать, ей удалось вырваться и покинуть дом шок-рокера.
По данным Cut, на этом их общение не закончилось. В иске говорится, что Мэнсон продолжил писать Уолтерс сообщения, в которых хвалил ее работы, и, «поддавшись на умелые манипуляции артиста, фотограф согласилась продолжить с ним работу». Именно тогда подобные инциденты стали повторяться уже с участием и третьих лиц.
В августе 2010 года Уолтерс приняла предложение Мэнсона стать его личным помощником. Но, работая на Мэнсона, она якобы столкнулась с целым рядом инцидентов в «изолированной атмосфере», говорится в иске. Несколько раз он заставлял ее не спать по 48 часов подряд. По ее словам, у Мэнсона случались приступы ярости и гнева, когда он ломал мебель и предметы домашнего обихода, и якобы ругал ее за то, что она недостаточно быстро убиралась.
Представители Мэрилина Мэнсона все обвинения опровергают.
Ранее в суд на музыканта подала актриса Эсме Бьянко, с которой Мэнсон какое-то время встречался. «Эти утверждения заведомо ложны», - говорится в заявлении адвоката Мэнсона Говарда Э. Кинга. Представители артиста выражают уверенность в своей победе в суде.
Сам Мэнсон в начале февраля назвал все обвинения в свой адрес «чудовищным искажением реальности». Позже с прессой музыкант не общался.
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