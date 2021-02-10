Продажи музыки Мэнсона выросли после обвинений в сексуальном насилии
Старые песни рокера Мэрилина Мэнсона, а также цифровые продажи его треков значительно выросли после того, как артиста обвинили в насилии.
По данным Billboard, общее количество стримов его композиций за прошлую неделю выросло на 7% и составило 6 млн, а цифровые продажи увеличились на 40%.
Изданием отмечается, что последний сингл Мэнсона «Don't Chase The Dead», в клипе на который снялся актер Норман Ридус, вылетел из чарта Billboard Mainstream Rock Airplay, где провёл 12 недель. Возможно, это связано с отказом лейбла продвигать недавно вышедший альбом шок-рокера.
Ранее актриса Эван Рейчел Вуд публично обвинила Мэнсона в жестком обращении и насилии.
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