ANNA ASTI побила рекорд по количеству зрителей на концерте в Минске

Поп-певица Anna Asti собрала 45 тысяч зрителей за три концерта на «Минск Арене» в Белоруссии.

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Так, певица побила рекорд среди артистов из стран СНГ. Отмечается, что на шоу был аншлаг.

Ранее Яндекс Музыка назвала Anna Asti и рэпера A.V.G главными исполнителями года, а также объявила о вводе функции денежных пожертвований пользователей для артистов, отмечает RT.

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