ANNA ASTI побила рекорд по количеству зрителей на концерте в Минске
13 декабря 202318:41
Поп-певица Anna Asti собрала 45 тысяч зрителей за три концерта на «Минск Арене» в Белоруссии.
Так, певица побила рекорд среди артистов из стран СНГ. Отмечается, что на шоу был аншлаг.
Ранее Яндекс Музыка назвала Anna Asti и рэпера A.V.G главными исполнителями года, а также объявила о вводе функции денежных пожертвований пользователей для артистов, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Государства Северной Европы пообещали продолжать поддержку Украины
- Тарпищев: решение о допуске российских теннисистов до Олимпиады-2024 примут в мае
- Недельная инфляция в России вновь ускорилась
- Россияне проведут новогодние праздники в Москве, Ереване и Стамбуле
- Кадыров заявил, что его сын сочтет за честь наказание за избиение Журавеля
- Пограничника ВСУ заочно приговорили к пожизненному заключению
- СМИ: новый премьер Польши предложил уволить руководителей спецслужб
- Воспитатели детского сада в Туапсе решили установить елку на потолок
- Тело 13-летней девочки нашли в частном доме в Новой Москве после пожара
- Мишустин принял участие в акции «Елка желаний»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru