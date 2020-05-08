Галанин рассказал об ожидании встречи с поклонниками на «Нашествии»

Музыкальные фестивали «Дикая Мята» и «Доброфест» не состоятся в ранее запланированные на 2020 год даты – 19-21 июня и 9-12 июля, соответственно. Об этом сообщили организаторы данных мероприятий.

В то же время, планы по проведению в 2020 году крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» не меняются, сообщили НСН в оргкомитете мероприятия. Там не рассматривают возможность отмены фестиваля и внимательно следят за развитием ситуации, чтобы предпринять необходимые действия в нужное время. «Оставайтесь с нами!», - говорится в заявлении на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН поддержал фестиваль и всех зрителей «Нашествия», выразив надежду на встречу в этом году в Большом Завидово.