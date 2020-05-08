Галанин рассказал об ожидании встречи с поклонниками на «Нашествии»

Пока крупные российские музыкальные фестивали, которые должны были состояться в июне и июле, отменяются, «Нашествие» продолжает подготовку. Лидер группы «СерьГа» в беседе с НСН поддержал «Нашествие» и зрителей фестиваля.

Музыкальные фестивали «Дикая Мята» и «Доброфест» не состоятся в ранее запланированные на 2020 год даты – 19-21 июня и 9-12 июля, соответственно. Об этом сообщили организаторы данных мероприятий.

В то же время, планы по проведению в 2020 году крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» не меняются, сообщили НСН в оргкомитете мероприятия. Там не рассматривают возможность отмены фестиваля и внимательно следят за развитием ситуации, чтобы предпринять необходимые действия в нужное время. «Оставайтесь с нами!», - говорится в заявлении на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru.

Лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в эфире НСН поддержал фестиваль и всех зрителей «Нашествия», выразив надежду на встречу в этом году в Большом Завидово.

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«Мы сейчас все в добре и в надежде. Я других людей и не знаю. Было бы здорово, чтобы мы все встретились», - сказал Галанин.

«Нашествие» в этом году, как и прежде, пройдёт в Тверской области. В лайн-апе рок-фестиваля уже более 40 групп и исполнителей, в том числе «Алиса», Amatory, «Монгол Шуудан», «Наив», «Несчастный случай», «Калинов мост», «Пилот», «Машина времени», «Сплин», Lumen, 7Б и многие другие. Не смотря на пандемию, «Нашествие» продолжает каждую неделю объявлять о новых участниках фестиваля.

Организаторы «Дикой мяты», в свою очередь заявили, что в лучшем случае их фестиваль в этом году будет перенесён на 14-16 августа, а при неблагоприятном развитии событий — на июнь 2021 года. А «Доброфест» уже официально перенесён на 1-4 июля 2021 года.

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ФОТО: Соцсети Сергея Галанина
ТЕГИ:КоронавирусСергей ГаланинНашествие
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