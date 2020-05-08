«Дикая мята» и «Доброфест» сдались коронавирусу. «Нашествие» держится
Сразу два крупных российских фестиваля музыки, которые должны были пройти в июне и июле, заявили об отмене своих мероприятий из-за ситуации с распространением коронавируса. Рок-фестиваль «Нашествие» держится и продолжает подготовку к проведению своего мероприятия в 2020 году.
Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти 19-21 июня в Алексинском районе Тульской области, не состоится из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили организаторы события. С аналогичным заявлением о переносе сроков выступили и организаторы фестиваля «Доброфест», планировавшегося на 9-12 июля в Ярославской области.
Между тем, планы по проведению в 2020 году крупнейшего в России музыкального фестиваля «Нашествие» не меняются, сообщили НСН в оргкомитете мероприятия.
«Все, кто пережил «Нашествие», переживут и вирус. Уверены в этом! - заявили НСН в оргкомитете "Нашествия-2020". - Нас всех волнует текущая эпидемиологическая обстановка в стране и введенные в связи с пандемией ограничения в сфере концертно-зрелищных мероприятий. Хотели бы поддержать всех НАШИХ и отметить следующее: ограничения носят временный характер, будут смягчены и затем сняты по мере спада эпидемии. Это очевидно! Подготовка к проведению фестиваля «Нашествие» продолжается! Безопасность и здоровье зрителей являются абсолютным приоритетом при подготовке к проведению фестиваля".
Оргкомитет не рассматривает возможность отмены фестиваля и внимательно следит за развитием ситуации, чтобы предпринять необходимые действия в нужное время. "Оставайтесь с нами!", - говорится в заявлении на официальном сайте фестиваля nashestvie.ru.
«Нашествие» в этом году, как и прежде, пройдёт в Тверской области. В лайн-апе рок-фестиваля уже более 40 групп и исполнителей, в том числе «Алиса», Amatory, «Монгол Шуудан», «Наив», «Несчастный случай», «Калинов мост», «Пилот», «Машина времени», «Сплин», Lumen, 7Б и многие другие. Не смотря на пандемию, "Нашествие" продолжает каждую неделю объявлять о новых участниках фестиваля.
Как сообщили организаторы «Дикой мяты», в лучшем случае их фестиваль в этом году будет перенесён на 14-16 августа, а при неблагоприятном развитии событий — на июнь 2021 года. «Доброфест» официально перенесён на 1-4 июля 2021 года.
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