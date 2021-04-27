«До скорой встречи!» Louna о фестивале «Нашествие»
Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян в интервью НСН назначила фанатам встречу на долгожданном фестивале «Нашествие».
Фестиваль «Нашествие» начинается с перемен! Организаторы объявили даты первого постпандемического музыкального события: «Нашествие» пройдет с 30 июля по 1 августа.
Лидер группы Louna Лусинэ Геворкян в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" выразила надежду на скорую встречу с поклонниками на «Нашествии».
«Да, это действительно замечательная новость. Будем надеется, что наша медицина и вакцинация сделают свое дело, и никаких отмен и переносов нам не грозит. Мы действительно сможем увидеться этим летом на масштабном музыкальном мероприятии, по которому все скучали. Спешу поздравить всех потенциальных посетителей фестиваля с этой новостью, и до скорой встречи летом!» - сказала она.
Кроме того, «Нашествие» меняет «прописку»: в 2021 году фестиваль пройдет в Серпухове.
Лусинэ Геворкян пообещала, что и музыканты и организаторы сделают все для того, чтобы зрители остались довольны.
«С одной стороны, новое место проведения и первый пост-пандемический фестиваль - это здорово! С другой стороны, такие ситуации несут в себе некоторые вопросы и у слушателей, и у потенциальных посетителей. Для организаторов это тоже очень сложная задача Я думаю, все получится хорошо. Главное, чтобы погода не подкачала! А музыканты постараются на любом месте проведения фестиваля сделать так, чтобы слушатели были рады, довольны и счастливы!» - добавила лидер группы Louna.
В разные годы фестиваль «Нашествие» проводился на ипподроме в Раменском, поселке Эммаус, Рязанской области, а также в Большом Завидово в Тверской области.
Билеты на фестиваль и подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Главного приключения года».
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