«Логистические проблемы»: «Слот» отменил концерт в Новосибирске

Группа «Слот» объявила об отмене выступления на фестивале «Ветер Сибири», который должен состояться в Новосибирске с 11 по 13 августа.

Музыканты объяснили это решение «логистическими проблемами», закрыв комментарии к соответствующему посту в группе «ВКонтакте».