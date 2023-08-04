«Логистические проблемы»: «Слот» отменил концерт в Новосибирске

Группа «Слот» объявила об отмене выступления на фестивале «Ветер Сибири», который должен состояться в Новосибирске с 11 по 13 августа.

Музыканты объяснили это решение «логистическими проблемами», закрыв комментарии к соответствующему посту в группе «ВКонтакте».

Сукачев опроверг слухи об алкоголизме

Вместе с тем у «Слота» запланированы концерты 11 августа в Краснодаре и 17 августа в московском клубе «Gipsy». Кроме того, группа анонсировала выступление в конце августа на фестивале в Казахстане, в числе участников которого также будут «ДДТ», «Мумий Тролль» и «Сплин».

В конце июля Гарик Сукачёв в последний момент отказался от выступления на фестивале в Карелии. Сообщалось, что музыкант был госпитализирован. Вскоре Сукачев записал видео из больницы, в котором опроверг слухи, что это якобы связано с алкоголем, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ЕВРАЗ
ТЕГИ:Рок-музыкаКонцертСлот

Горячие новости

Все новости

партнеры