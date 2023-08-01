«Мумий Тролль», ДДТ и «Сплин» выступят на фестивале в Казахстане
Группа «Мумий Тролль» анонсировала гастрольный тур, в ходе которого группа Ильи Лагутенко выступит в Казахстане, Узбекистане, Грузии и Армении.
Ближайшее выступление «МТ» состоится на фестивале «Family Rock», который пройдет с 25 по 27 августа на Песчаной Косе в Конаеве недалеко от Алматы.
По данным организаторов, фестиваль начнется с выступления группы ДДТ 25 августа, на следующий день там выступят «Сплин», «Louna» и Линда, а 27 августа – «Мураками», «СЛОТ» и «Мумий Тролль».
В фестивале также примут участие и другие группы. «Мумий Тролль» также сообщил о предстоящих концертах в Ташкенте (31 августа), Астане (2 сентября), Ереване (5 сентября) и Тбилиси (7 сентября).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru