«Мумий Тролль», ДДТ и «Сплин» выступят на фестивале в Казахстане

По данным организаторов, фестиваль начнется с выступления группы ДДТ 25 августа, на следующий день там выступят «Сплин», «Louna» и Линда, а 27 августа – «Мураками», «СЛОТ» и «Мумий Тролль».

В фестивале также примут участие и другие группы. «Мумий Тролль» также сообщил о предстоящих концертах в Ташкенте (31 августа), Астане (2 сентября), Ереване (5 сентября) и Тбилиси (7 сентября).

