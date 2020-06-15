«Нашествие» против «стерильных эмоций»! Оргкомитет раскрыл подробности переноса фестиваля

Решение о переносе фестиваля «Нашествие - 2020» на июль 2021 года вызвало много вопросов у многочисленных поклонников крупнейшего в стране фестиваля. Вынужденное решение оргкомитета о переносе было принято после заявления губернатора Тверской области Игоря Рудени, который в прямом эфире озвучил позицию местного Росэпиднадзора о невозможности проведения фестиваля в сложившейся эпидемиологической ситуации в Тверской области и в стране в целом.

В эфире радиостанции «Наше Радио» продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл и руководитель билетной дирекции фестиваля Владимир Антипов рассказали, как перенос «Нашествия» скажется на уже приобретенных билетах, какие бонусные программы ждут гостей фестиваля и каких изменений стоит ждать от программы 2021 года.

ВСЕ БИЛЕТЫ СОХРАНЯЮТСЯ

- Самый главный вопрос: что делать с билетами, которые люди купили в этом году?

В. Антипов: – Сейчас мы все заложники того, что происходит в стране. Многие отрасли правительством России признаны пострадавшими от коронавируса: авиаперевозки, туризм и концертная отрасль. Правительство оказывает меры поддержки таким отраслям, одна из которых заключается в том, что билеты на перенесенные концерты и фестивали являются невозвратными. И хотя, на текущий момент билеты на «Нашествие», в соответствии с постановлением правительства, также невозвратные, но при этом, конечно же, все наши билеты действительны, мы сохраним все их категории и на следующий год. Если вы уже распечатали билет, то смело сможете пройти по нему. Также билет можно будет показать с экрана телефона. Если открыть сейчас письмо с билетом, то увидите, что мы уже обновили даты – июль 2021 года. Точные числа мы объявим в ближайшие дни на сайте nashestvie.ru.

- Будет ли возможность перерегистрировать билеты на другое лицо?

В. Антипов: – Безусловно, да. Мы понимаем, что год это очень большой срок и может произойти все что угодно, поэтому, если кто-то не сможет посетить фестиваль в следующем году, а у него уже есть билет на 2020 год, то, конечно, мы дадим возможность такой именной билет переоформить. На этой неделе заходите на сайт nashestvie.ru, где мы дадим подробности процедуры переоформления. Сразу скажу, что не потребуется отправка каких-либо дополнительных документов, все будет происходить онлайн. А вот билеты на парковку, в палаточные городки у нас не именные, поэтому их можно просто передать другому лицу, при необходимости.

- Как быть тем, кто выиграл билеты в конкурсах?

В. Антипов: – Обязательно, все, кто выиграл билеты в конкурсах, получат свои пригласительные на фестиваль в июле 2021 года. Все билеты, которые выигрываются, мы выдаем в конце весны или начале лета. Все данные победителя остаются у нас, мы обязательно с каждым свяжемся и каждому его билет выдадим. Подчеркну, все билеты и пригласительные остаются действительными.

- Можно ли уже приобрести билеты на «Нашествие – 2021»?

В. Антипов: – Да, это уже можно сделать на сайте nashestvie.ru. Билеты продаются на июль 2021 года, и так как фестиваль у нас перенесен, то сегодняшняя цена билетов минимальна. Традиционно у нас планируется далее подорожание этой цены.

- Будет ли внедрена система рассрочки для покупки билетов?

В. Антипов: – Да, мы проработали этот вопрос, потому что получаем много писем на эту тему. Рассрочку планируется внедрить уже в июле 2020 года.

- Очень много вопросов связанных с детьми. Как быть тем, кому в этом году пока 13 лет, а в следующем исполняется 14? Останется ли он бесплатным?

В. Антипов: – Было бы несправедливо требовать купить билет для детей, которым в этом году 13 лет, а в следующем году исполняется 14 лет. Все-таки фестиваль перенесен, и мы решили для гостей, которые приобретали билеты на «Нашествие – 2020» увеличить возраст детей с бесплатным проходом до 14 лет включительно.

- Всегда была специальная программа для инвалидов, которые посещали фестиваль «Нашествие». Какая льготная программа для них будет, учитывая их ограничения, будет ли отличаться переоформление билетов?

В. Антипов: – Переоформление билетов мы в принципе делаем максимально простым. Для людей с ограниченными возможностями здоровья мы сохраняем все их льготы, которые были. Мы работаем в этом направлении с НКО «Доступ открыт». Коллеги нам помогают с размещением, предоставляют волонтеров для работы с инвалидами. Как и всегда людям, которым требуется сопровождение, выдаем бесплатный билет для сопровождающего той же категории, что и билет инвалида - то есть предоставляем фактически 50% скидку.

- В связи с паузой в 2020 году, не будет ли перенаселения фестиваля «Нашествие» в следующем году?

В. Антипов: – По количеству проданных билетов мы видим, когда у нас какая-либо категория билетов заканчивается, и тогда мы прекращаем их продавать, т.к. лимитируем количество билетов по всем категориям. Соответственно, перенаселение мы предотвращаем независимо от переноса.

А. Маршалл: – Кроме того, поле фестиваля у нас достаточно большое, посмотрим, может быть, сделаем [инфраструктурные] изменения.

АРТИСТОВ И ДНЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ

- Какой лайн-ап будет у нового «Нашествия»?

В. Антипов: – Давайте, спросим об этом наших слушателей: что они хотят видеть в эти даты? Присылайте нам свои письма, мы все их рассмотрим.

А. Маршалл: – Мы не хотим стерильных эмоций! Хотя, признаюсь, рассматривали разные варианты проведения фестиваля: и в онлайн формате, и эфирный формат. Но, во-первых, за время самоизоляции все, как нам кажется, подустали от онлайн-концертов. Сейчас люди перенасыщены этим. И онлайн не даст тех эмоций, за которыми все едут на "Нашествие", потому что наш фестиваль - это объединяющая штука, а онлайн - некое расстояние. То есть ты никогда не сможешь воссоздать на экране монитора или в эфире радиостанции эмоцию, такую же, как когда ты стоишь перед сценой под группу Би-2, которая играет песню «Серебро».