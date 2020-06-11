Организаторы НАШЕСТВИЯ отменили рок-фестиваль после заявления губернатора Тверской области

Рок-фестиваль НАШЕСТВИЕ в нынешнем году на территории Тверской области проводится не будет, заявил губернатор Игорь Руденя в эфире телепрограммы «Вести – Тверь».

«При всём уважении к организаторам «Нашествия», популярного фестиваля… Мы уважаем всех, кто относится позитивно к «Нашествию», но исходя из предписаний «Роспотребнадзора», при сохраняющейся опасности, в этом году «Нашествие» проводится не будет на территории нашего региона. Я уверен, что все относятся с пониманием к этому», - заявил Игорь Руденя.

По словам губернатора, в столь сложной эпидемиологической обстановке власти региона должны подумать об интересах местных жителей.

«Мы понимаем, что участники фестиваля «Нашествие» - это гости нашего региона, это большое количество активных людей, которые неравнодушны к музыке, но сегодня мы обязаны позаботиться о здоровье своих граждан, жителей Тверской области, тех кто проживает на территории нашего региона. Поэтому я не хотел бы, чтобы трёхдневный фестиваль добавил бы на несколько месяцев проблем для жителей нашего региона. Поэтому воздержимся в этом году, а дальше будем думать», - отметил губернатор.

Ранее депутат Собрания депутатов Конаковского района Алексей Акишин выступил с открытым заявлением, в котором потребовал от губернатора Тверской области исключить проведение фестиваля «НАШЕСТВИЕ» в 2020 году из-за «бушующей» в области, по его словам, пандемии коронавируса.

При этом многие известные российские музыканты в эфире НСН поддержали проведение фестиваля.









