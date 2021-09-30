Отменившая все свои выступления, группа Limp Bizkit представила новый сингл
Группа Limp Bizkit выпустила сингл «Dad Vibes». Премьера состоялась на видеохостингеYouTube 30 сентября 2021 года.
Этот трек коллектив впервые представил публике на фестивале на Lollapalooza в июле 2021 года.
Ранее Limp Bizkit отменила все свои запланированные концерты на 2021 год. Солист коллектива Фред Дерст объяснил это решение заботой о поклонниках и членов группы. Он признался, что как бы не старались организаторы и музыканты, никто не сможет обеспечить безопасность зрителей концерта из-за распространения коронавирусной инфекции.
В последний раз Limp Bizkit выпускали полноценный студийный альбом в 2011 году, лонгплей носит название «Gold Cobra».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+23 888 / сут.
Умерли
207 тыс.+867 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+18 826 / сут.
- Зеленский попросил Эрдогана поговорить с Путиным о военнопленных украинцах
- «Абсолютная глупость». Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ
- Законопроект об увеличении МРОТ до 13 617 рублей внесли в Госдуму
- Красноярские торговые сети предупредили о возможном дефиците лапши «Доширак»
- КПРФ заявила о задержании депутата Мосгордумы Енгалычевой
- Россиян предупредили о новой вредоносной рассылке
- Крыша жилого дома загорелась в Тюмени
- ФСБ: Главред The Insider Доброхотов нелегально сбежал на Украину
- Театральный критик объяснил уход Ширвиндта из Театра сатиры
- «Дело Раковой» ударило еще по двум сотрудникам Сбербанка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru