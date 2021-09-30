Отменившая все свои выступления, группа Limp Bizkit представила новый сингл

Ранее Limp Bizkit отменила все свои запланированные концерты на 2021 год. Солист коллектива Фред Дерст объяснил это решение заботой о поклонниках и членов группы. Он признался, что как бы не старались организаторы и музыканты, никто не сможет обеспечить безопасность зрителей концерта из-за распространения коронавирусной инфекции.

В последний раз Limp Bizkit выпускали полноценный студийный альбом в 2011 году, лонгплей носит название «Gold Cobra».

