Отменившая все свои выступления, группа Limp Bizkit представила новый сингл

Группа Limp Bizkit выпустила сингл «Dad Vibes». Премьера состоялась на видеохостингеYouTube 30 сентября 2021 года.

Этот трек коллектив впервые представил публике на фестивале на Lollapalooza в июле 2021 года.

Ранее Limp Bizkit отменила все свои запланированные концерты на 2021 год. Солист коллектива Фред Дерст объяснил это решение заботой о поклонниках и членов группы. Он признался, что как бы не старались организаторы и музыканты, никто не сможет обеспечить безопасность зрителей концерта из-за распространения коронавирусной инфекции.

В последний раз Limp Bizkit выпускали полноценный студийный альбом в 2011 году, лонгплей носит название «Gold Cobra».

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ФОТО: Inatagram Limp Bizkit
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