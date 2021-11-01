Группа Limp Bizkit выпустила первый за 10 лет альбом
Ню-метал-группа Limp Bizkit впервые за 10 лет выпустила новый альбом. Пластинка доступна на всех цифровых площадках.
Американские музыканты планировали назвать альбом «Stampede Of The Disco Elephants», однако переименовали его в «Still Sucks». Группа включила в новую пластинку 12 треков, отмечает РИА ФАН.
Предыдущий альбом Limp Bizkit «Gold Cobra» вышел в 2011 году, спустя два года после воссоединения группы, в 2006-м объявившей о перерыве в творчестве. Пластинка получила смешанные отзывы музыкальных критиков, напоминает Газета.ру.
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