Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом

Рок-группа «Гран-КуражЪ» порадовала поклонников новым альбомом «Легенды мира из огня».

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В новую пластинку вошло 14 композиций, часть из них — дуэты с гостевыми вокалистами.

Ранее Гитарист и основатель группы «Гран-КуражЪ» Михаил Бугаев в беседе с «Радиоточкой НСН» признался, что даже не мечтал сотрудничать с «арийским» поэтом Маргаритой Пушкиной, но публика высоко оценила их совместное творчество.

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