Группа «Гран-КуражЪ» выпустила новый альбом
2 марта 202418:06
Рок-группа «Гран-КуражЪ» порадовала поклонников новым альбомом «Легенды мира из огня».
В новую пластинку вошло 14 композиций, часть из них — дуэты с гостевыми вокалистами.
Ранее Гитарист и основатель группы «Гран-КуражЪ» Михаил Бугаев в беседе с «Радиоточкой НСН» признался, что даже не мечтал сотрудничать с «арийским» поэтом Маргаритой Пушкиной, но публика высоко оценила их совместное творчество.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru