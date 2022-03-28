Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на 2023 год

Отмечается, что билеты можно будет сдать до 1 июня, а все сохраненные будут действительны в 2023 году.

Фестиваль должен был пройти в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники» в июне-июле 2022 года. На нем могли выступить, в частности, My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson и Deftones.

