Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на 2023 год
28 марта 202216:08
Музыкальный фестиваль Park Live в Москве в 2022 году не состоится, мероприятие перенесут на 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.
Отмечается, что билеты можно будет сдать до 1 июня, а все сохраненные будут действительны в 2023 году.
Фестиваль должен был пройти в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники» в июне-июле 2022 года. На нем могли выступить, в частности, My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson и Deftones.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Зеленский: группа экспертов оценит эффект антироссийских санкций
- Посольство Словении возобновило работу в Киеве
- Байден заявил, что не отказывается от своих слов про Путина
- Полиция Мексики опровергла стрельбу в аэропорту Канкуна
- Агентство Bloomberg сообщило о приостановке деятельности в РФ и Белоруссии
- Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия
- В аэропорту Канкуна началась паника из-за звуков стрельбы
- ВОЗ: Число заражений коронавирусом в мире превысило 480 млн
- Минцифры рекомендовало операторам ограничить безлимитные тарифы
- Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии
27 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru