Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на 2023 год

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве в 2022 году не состоится, мероприятие перенесут на 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

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Отмечается, что билеты можно будет сдать до 1 июня, а все сохраненные будут действительны в 2023 году.

Фестиваль должен был пройти в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники» в июне-июле 2022 года. На нем могли выступить, в частности, My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson и Deftones.

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ФОТО: https://vk.com/parklivefest
ТЕГИ:ФестивальРоссия
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