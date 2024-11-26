«Особое состояние»: Колдун заявил, что принимает важные решения под джаз
Джаз является музыкой, которая должна звучать всегда, при этом в первую очередь она интересна профессиональным музыкантам, отметил в эфире НСН Дмитрий Колдун.
Джаз очень ценен и является музыкальной жемчужиной, особенно во времена, когда все можно записать одним пальцем на компьютере, заявил корреспонденту НСН певец Дмитрий Колдун на церемонии вручения X ежегодной премии «Все цвета джаза» в Москве.
«Жду хорошего качественного шоу. Был в прошлом году, мне очень понравилось. Ну и рад буду познакомиться с лучшими в джазе в этом году. Это музыка, которая должна звучать. Это музыка, которая интересна, я думаю, в первую очередь именно профессиональным музыкантам. Потому что сейчас, во времена, когда все можно записать, грубо говоря, просто пальцем одним на компьютере, джаз очень ценен, как музыкальная жемчужина. Это чистой воды ручная работа, и за этим всегда интересно наблюдать», - сказал Колдун.
Певец отметил, что слушает джаз в те периоды, когда ему необходимо принять определенное решение.
«Признаюсь, не часто, но слушаю в определенных состояниях, когда мне нужно принять какое-то решение, которое я не могу принимать ни под какую другую музыку. У меня есть несколько пластинок, но я нечасто прибегаю к их прослушиванию, просто нет времени, к несчастью. Но конечно, мне нравится винил. У моего отца была большая коллекция винила. Жалко, что мы так вот с ним обходились в то время… Это были как будто какие-то открытки или плакаты», - добавил он.
Церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» в эти минуты проходит в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов. В свою очередь, звездное экспертное жюри определило тройки финалистов. Еще одного победителя выбрала сама радиостанция.
Впервые награждение лауреатов состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 таких исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей, как Игорь Бутман, Леонид Агутин, Лариса Долина, Валерий Сюткин и многие другие, передает «Радиоточка НСН».
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