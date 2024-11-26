«Особое состояние»: Колдун заявил, что принимает важные решения под джаз

Певец отметил, что слушает джаз в те периоды, когда ему необходимо принять определенное решение.

«Признаюсь, не часто, но слушаю в определенных состояниях, когда мне нужно принять какое-то решение, которое я не могу принимать ни под какую другую музыку. У меня есть несколько пластинок, но я нечасто прибегаю к их прослушиванию, просто нет времени, к несчастью. Но конечно, мне нравится винил. У моего отца была большая коллекция винила. Жалко, что мы так вот с ним обходились в то время… Это были как будто какие-то открытки или плакаты», - добавил он.

Церемония вручения X ежегодной престижной премии в мире джазовой музыки «Все цвета джаза» в эти минуты проходит в московском зале Omega Rooftop на крыше Универмага «Цветной». Слушатели Радио JAZZ 89.1 FM отдали за своих любимых исполнителей около 20 тысяч голосов. В свою очередь, звездное экспертное жюри определило тройки финалистов. Еще одного победителя выбрала сама радиостанция.

Впервые награждение лауреатов состоялось в 2014 году. С момента основания премии «Все цвета джаза» на сцене Радио JAZZ 89.1 FM выступили более 90 таких исполнителей и резидентов крупнейших музыкальных фестивалей, как Игорь Бутман, Леонид Агутин, Лариса Долина, Валерий Сюткин и многие другие, передает «Радиоточка НСН».

