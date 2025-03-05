Музыкальная премия «Чартова дюжина» получила рекордное число заявок

«Мы приятно удивлены тем, как много талантливых исполнителей и новых музыкальных коллективов стремятся заявить о себе через «Чартову Дюжину». Это подтверждает экспертизу и авторитет «НАШЕго Радио», мы уверены, что наша премия и хит-парад даст возможность многим артистам стать известными», - заявил программный директор радиостанции «НАШЕ Радио» Игорь Паньков.

Голосование началось 13 февраля. 7 марта по его итогам будут озвучены пятерки финалистов в десяти номинациях — «Группа», «Солист», «Солистка», «Взлом», «Альбом», «Видеоклип», «Концерт», «Совместная работа», «Кавер» и «Side-проект».

Лучших из лучших выберут слушатели в финальном голосовании с 7 по 19 марта. Результаты народного выбора и победители в специальных номинациях будут объявлены 21 марта в прямом эфире «НАШЕго Радио».

В прошлый раз песней года в «Чартовой дюжине» стала работа Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова «Чайковский», группой года - «The Hatters», лучшим солистом выбрали лидера «Гудтаймс» Артема Шарова, а солисткой года признали лидера «Мельницы» Хелавису.

