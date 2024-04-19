«НАШЕ Радио» объявило имена победителей премии «Чартова Дюжина»

В номинации «Взлом» победила группа «GorillaGun». Победителем в номинации «Альбом» стала группа «Заточка» и ее «Острые края». Фронтмен группы «Гудтаймс» Артем Шаров одержал победу в номинации «Солист», в женской версии номинации слушатели выбрали лидера и основателя «Мельницы» Хелавису.

Группой года стал петербургский коллектив «The Hatters». Это не единственная награда музыкантов - команда Юрия Музыченко также победила в номинации «Видеоклип» за клип «Весело». Лучшим сайд-проектом был выбран «МодеМ» музыкантов группы СЛОТ.

А выступление Дианы Арбениной и «Ночных Снайперов» на стадионе «Спартак» 8 июля оказалось самым запоминающимся концертом. Песня «В нашем маленьком городе», которую записали Бранимир, 25/17 и Чиж, заняла первое место в номинации «Совместная работа». Лучшим кавером стала работа F.P.G под названием «Незнайка» (Егор Летов – «Свобода»).

Победу в номинации «НАШЕ кино» одержал сериал «Король и Шут» режиссера Рустама Мосафира, а «Легендой» признана группа «Сектор Газа». Обе номинации – специальные, «Легенда» вручается за особые заслуги и вклад в историю НАШЕй музыки.

К сожалению, в этом году церемония вручения премии была отменена по независящим от организатора причинам, но награды все равно найдут своих музыкантов.

