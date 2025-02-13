«НАШЕ Радио» объявило о старте голосования премии «Чартова Дюжина»
13 февраля 202519:30
«НАШЕ Радио» дало старт голосованию XVIII ежегодной музыкальной премии «Чартова Дюжина». Об этом сообщили НСН в пресс-службе радиостанции.
Традиционно победителей премии определяют слушатели радиостанции. Полуфинальное голосование пройдет с 13 февраля по 6 марта.
«По его итогам будут сформированы пятерки лучших в десяти номинациях — «Группа», «Солист», «Солистка», «Взлом», «Альбом», «Видеоклип», «Концерт», «Совместная работа», «Кавер» и «Side-проект». Лучших из лучших будем выбирать в финальном голосовании с 7 по 19 марта«, - говорится в сообщении.
Результаты народного выбора и победители в специальных номинациях будут объявлены 21 марта в прямом эфире «НАШЕго Радио».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru