Группа «Город 312» приостановила концертную деятельность
Музыкальная группа «Город 312» сообщила о приостановке концертной деятельности, сообщается на официальной странице коллектива в социальной сети VK.
«Коллективом было принято решение на ближайшее время сделать перерыв в концертной деятельности», - говорится в посте.
В заявлении отмечается, что такое решение вызвано проблемами со здоровьем солистки коллектива Аи (Светлана Назаренко) после перенесённого ковида. В настоящий момент певица находится в творческом отпуске и занимается своим здоровьем.
Музыкальная группа продолжает записывать новые материал на студии, говорится в сообщении.
Ранее вокалистка группы рассказывала на пресс-конференции в НСН об участии Игоря Матвиенко в выпуске ее сольного альбома.
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