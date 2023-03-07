Группа «Город 312» приостановила концертную деятельность

«Коллективом было принято решение на ближайшее время сделать перерыв в концертной деятельности», - говорится в посте.

В заявлении отмечается, что такое решение вызвано проблемами со здоровьем солистки коллектива Аи (Светлана Назаренко) после перенесённого ковида. В настоящий момент певица находится в творческом отпуске и занимается своим здоровьем.

Музыкальная группа продолжает записывать новые материал на студии, говорится в сообщении.

Ранее вокалистка группы рассказывала на пресс-конференции в НСН об участии Игоря Матвиенко в выпуске ее сольного альбома.

