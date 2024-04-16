«С человеческим лицом»: Квартет Алексея Подымкина выступит в «Джазе на воде»
16 апреля 202411:53
Радио Jazz приглашает любителей живой музыки и речных прогулок отправиться на яхте в джазовый круиз по Москве. Мероприятие «Джаз на воде» проходит в сопровождении ведущих артистов этого музыкального направления.
В четверг, 18 апреля, на борту яхты выступит квартет Алексея Подымкина. В программе музыкантов прозвучат классические хиты джазовой классики.
«Джаз и вода - очень близкие стихии, потому что и джаз, и вода - это движение. Когда две ипостаси одной стихии сливаются воедино, то получается очень здорово. Ждем всех на яхте, будем играть джаз с человеческим лицом!» - сказал Подымкин.
Посадка гостей на судно начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», яхта отправляется в круиз в 20:00.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru