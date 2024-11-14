Музкритик объяснил отказ Пугачевой от корпоративов в России
Певица Алла Пугачева могла отказаться от двух корпоративов, чтобы избежать конфликтов. Так считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.
По его мнению, певица избегает ситуаций, которые могли бы закрыть ей возможность въезда в Россию.
«Сейчас ведь статус иноагента на нее не распространяется. Да, она играет с публикой, но все в определенных рамках. Поэтому вполне возможно, что она, опасаясь грандиозного скандала, фильтрует мероприятия, на которые ее зовут, чтобы не сжигать все мосты с Россией», — сказал с NEWS.ru Рудченко.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сорвались два новогодних корпоратива Пугачевой в России из-за того, что якобы артистка опасается, что видео с выступлений попадут в СМИ. От одного из выступлений отказалась сама Пугачева, от другого — заказчик, утверждает канал.
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