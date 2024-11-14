Музкритик объяснил отказ Пугачевой от корпоративов в России

«Сейчас ведь статус иноагента на нее не распространяется. Да, она играет с публикой, но все в определенных рамках. Поэтому вполне возможно, что она, опасаясь грандиозного скандала, фильтрует мероприятия, на которые ее зовут, чтобы не сжигать все мосты с Россией», — сказал с NEWS.ru Рудченко.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сорвались два новогодних корпоратива Пугачевой в России из-за того, что якобы артистка опасается, что видео с выступлений попадут в СМИ. От одного из выступлений отказалась сама Пугачева, от другого — заказчик, утверждает канал.



