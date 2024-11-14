СМИ: У Аллы Пугачевой отменены два корпоратива в России

Два корпоратива певицы Аллы Пугачевой в России сорвались, так как артистка опасается, что видео с выступлений попадут в СМИ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, певица боится скандала с кадрами, которые, очевидно, «сольют» и распространят повсюду. Кроме того, Пугачева лишилась своих музыкантов: сыгранный и надежный коллектив разъехался.

«Нам стало известно об условиях как минимум двух несостоявшихся выступлений. Ценник: рекордно низкие €200к, перелет бизнес-классом, охрана, авто Rolls-Royce или Maybach. И в обоих случаях руки пожали», — отмечает Mash.

Однако от одного из выступлений отказалась сама Пугачева, от другого — заказчик, который «побоялся за имидж». Певица вынужденно осталась без новогодних корпоративов в России.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал запретить любые возможные гастроли Аллы Пугачевой в РФ.

