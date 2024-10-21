Поэт-песенник Ильичев заявил о готовности продолжать сотрудничество с Пугачевой
Поэт-песенник Владимир Ильичев заявил, что готов продолжать сотрудничество с покинувшей Россию и негативно отзывавшейся о соотечественниках Народной артисткой СССР, певицей Аллой Пугачевой. Об этом он заявил на гала-ужине премии «Виктория» в интервью NEWS.ru.
Собеседник издания также назвал глупостью предложение забрать песни у Пугачевой и запретить ей их петь. «Это все равно что отобрать родину, историю, имя, детей. Это глупость. Я тоже являюсь автором ее песен. Не надо мешать одно с другим — личное с историей нашей страны», — подчеркнул Ильичев.
По мнению поэта, Пугачева — легенда эстрады, он отметил, что гордится былым сотрудничеством с ней. Ильичев также добавил, что «двояко» относится к происходящему вокруг певицы.
Ильичев и Пугачева знакомы с 1978 года, на протяжении некоторого времени он был бэк-вокалистом в коллективе исполнительницы.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что министерству культуры следует запретить любые возможные гастроли Пугачевой в России.
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