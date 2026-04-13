Мюзиклам по рок-хитам предрекли гарантированный успех
Культовые песни и экономия на авторских отчислениях приведут к тому, что число подобных мюзиклов будет только расти, заявил НСН продюсер Дмитрий Калантаров.
Рок-мюзикл можно создать на основе песен практически любого рок-музыканта благодаря содержательности текстов исполнителей и мелодическому разнообразию, заявил НСН продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров.
Недавно в Свердловском театре музкомедии прошла премьера мюзикла по песням группы «Чайф», а в минувшие выходные в Иркутском областном музыкальном театре им. Загурского представили рок-мюзикл «Я. Хочу. Быть с тобой!», в основу которого легла повесть Галины Щербаковой «Вам и не снилось…» и музыка группы «Наутилус Помпилиус».
«Такой тренд существует достаточно продолжительное время. Мы об этом говорили еще более года назад, когда выпускали мюзикл «Дунаевские. Двойной портрет» к юбилею Максима и Исаака Дунаевских. Мы предвосхищали те события, которые наблюдаем сегодня. Мюзиклы по песням групп «Чайф» и «Наутилус Помпилиус» проходят в регионах, а в Москве за последний год было выпущено несколько спектаклей на уже существующую музыку. Эта тенденция будет развиваться и дальше. С одной стороны, это беспроигрышный хитовый музыкальный материал. С другой, профессионализм авторской и постановочной команды и людей, которые работают в этом жанре. Причем не только в столице, но и в регионах», - пояснил Калантаров.
Кроме того, постановка подобных мюзиклов экономически обоснована благодаря экономии на авторских отчислениях.
«Когда берешь уже существующие музыкальные композиции, происходит некоторая оптимизация на авторских отчислениях: ты платишь авторам не за готовую форму, а по сути ты сам создаешь новое произведение. Экономическая выгода здесь для театров или продюсеров налицо», - отметил собеседник НСН.
Подобный мюзикл можно создать на основе песен практически любого рок-музыканта.
«Перепеть можно практически всех, у кого есть действительно богатый музыкальный репертуар, где есть про что петь и про что рассказывать. Если это не однообразные мелодии. Теоретически это могут быть любые рок-исполнители», - полагает Калантаров.
.
