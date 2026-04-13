Экс-сенатор Савельев получил 10 лет колонии за покушение на убийство
Тверской районный суд Москвы признал бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным в организации приготовления к убийству. Об этом сообщает ТАСС.
Следствием было установлено, что летом 2023 года Савельев из-за личной неприязни к бизнесмену Сергею Ионову поручил своему знакомому Юрию Нефедову за деньги организовать его убийство.
По решению суда, экс-сенатору назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Савельева лишили госнаград. Соучастник Сергей Дюков получил восемь лет колонии. Уголовное дело против Нефедова выделено в отдельное производство.
Ранее в ФСБ рассказали о предотвращении заказного убийства крупного бизнесмена в Оренбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Адвокат Трунов назвал два условия для смягчения приговора экс-мужу Лерчек
- Дорого и бессмысленно: Ученый удивился охоте на медуз в Азовском море
- Ждем пьедесталов: Роднина о допуске российских спортсменов к международным стартам
- Мадьяр заявил, что не намерен первым звонить Путину
- Нал под подушкой: В Госдуме назвали надежные способы хранения денег
- Шоумен Барецкий заявил, что готов купить квартиру Пугачевой и подарить ее Долиной
- «Без глобальных рисков»: Насколько опасен ИИ для поиска уязвимостей
- Автомобилисты раскритиковали новые критерии оценки автошкол
- Трамп: Иранские корабли в зоне блокады будут уничтожены