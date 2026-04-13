Экс-сенатор Савельев получил 10 лет колонии за покушение на убийство

Тверской районный суд Москвы признал бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным в организации приготовления к убийству. Об этом сообщает ТАСС.

Следствием было установлено, что летом 2023 года Савельев из-за личной неприязни к бизнесмену Сергею Ионову поручил своему знакомому Юрию Нефедову за деньги организовать его убийство.

По решению суда, экс-сенатору назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Савельева лишили госнаград. Соучастник Сергей Дюков получил восемь лет колонии. Уголовное дело против Нефедова выделено в отдельное производство.

Ранее в ФСБ рассказали о предотвращении заказного убийства крупного бизнесмена в Оренбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

