Экс-сенатор Савельев получил 10 лет колонии за покушение на убийство

Следствием было установлено, что летом 2023 года Савельев из-за личной неприязни к бизнесмену Сергею Ионову поручил своему знакомому Юрию Нефедову за деньги организовать его убийство.

По решению суда, экс-сенатору назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также Савельева лишили госнаград. Соучастник Сергей Дюков получил восемь лет колонии. Уголовное дело против Нефедова выделено в отдельное производство.

Ранее в ФСБ рассказали о предотвращении заказного убийства крупного бизнесмена в Оренбурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

