«Музей с фотографиями!»: Олег Гаркуша рассказал о музыкантах Ленинградского рок-клуба
Олег Гаркуша рассказал НСН, что в следующем году Ленинградскому рок-клубу исполнится 45 лет, и тогда эту дату планируют отметить большим концертом.
Лидер рок-группы «АкуцЫон» Олег Гаркуша в день рождения Ленинградского рок-клуба рассказал НСН, что в его арт-центре «Гаркундель» есть музей, посвященный ушедшим из жизни музыкантам клуба, о которых он всегда вспоминает.
«Я не отмечаю этот день, но в моем арт-центре «Гаркундель» есть небольшой музей, где как раз очень много фотографий тех музыкантов, которые были в рок-клубе, но их, к сожалению, уже нет с нами. А так, естественно, я всё помню. Традиций особо нет. Через год клубу исполнится 45 лет. Тогда будет какой-то большой концерт, посвященный дню рождения клуба», - рассказал он.
В 1981 году, 7 марта, в доме номер 13 на улице Рубинштейна в Ленинграде открылся Ленинградский рок-клуб. В этот же день состоялся первый концерт, в котором приняли участие такие рок-группы, как «Пикник», «Россияне», «Зеркало». Участниками клуба также были «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Алиса», «ДДТ» и множество других групп. Попасть на концерты можно было только по пригласительным.
Ранее Гаркуша рассказал НСН, что сейчас вместо рок-клубов образовываются различные арт-центры, в которых проходят концерты и музыкальные фестивали.
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