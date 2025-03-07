«Музей с фотографиями!»: Олег Гаркуша рассказал о музыкантах Ленинградского рок-клуба

«Я не отмечаю этот день, но в моем арт-центре «Гаркундель» есть небольшой музей, где как раз очень много фотографий тех музыкантов, которые были в рок-клубе, но их, к сожалению, уже нет с нами. А так, естественно, я всё помню. Традиций особо нет. Через год клубу исполнится 45 лет. Тогда будет какой-то большой концерт, посвященный дню рождения клуба», - рассказал он.

В 1981 году, 7 марта, в доме номер 13 на улице Рубинштейна в Ленинграде открылся Ленинградский рок-клуб. В этот же день состоялся первый концерт, в котором приняли участие такие рок-группы, как «Пикник», «Россияне», «Зеркало». Участниками клуба также были «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Алиса», «ДДТ» и множество других групп. Попасть на концерты можно было только по пригласительным.

Ранее Гаркуша рассказал НСН, что сейчас вместо рок-клубов образовываются различные арт-центры, в которых проходят концерты и музыкальные фестивали.

