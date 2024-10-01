«Мне везет»: Олег Гаркуша рассказал, как он попадает в кино

Он отметил, что ему везет на проекты, в которых предлагают сняться, а если при этом роль «оказывается интересной или забавной или и то, и другое вместе».

Гаркуша подчеркнул, что не является профессиональным артистом, но несмотря на это авторы фильмов предлагают то, что он может сыграть и где будет смотреться органично.

«Признаюсь откровенно — ни с одним режиссером до начала работы я не был лично знаком», - заявил он.

Шоумен добавил, что в новом фильме режиссера Станислава Светлова «Особенности национальной больницы» у него небольшая роль лифтера Юру, но именно «в эпизоде можно сыграть намного убедительнее, чем в главной роли».

Ранее Гаркуша заявил, что никогда не читает сценарий на съемках в кино и просит лишь прислать сцены с его участием, пишут «Известия».

