Альбом «246» Сукачева попал в номинацию «Чартовой Дюжины»

Продолжается голосование за номинантов национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина». А это значит, что ежедневно в программе «За сценой» на «НАШЕм радио» вспоминают альбомы, клипы, концерты и проекты соискателей.

Гарик Сукачев и его релиз «246» попали в номинацию «Альбом». Что означает число, которое стало названием, рассказал сам музыкант. Подробности – только на НСН.

«Есть математическое значение этого числа, а есть эзотерическое. В общих чертах, это мгновение между тем, что уже произошло и тем, что начнется. Это мгновение складывается в цифру 246. Маленький рубеж, между прошлой жизнью и будущей. Рубеж, когда стрелка почти перешла от последней секунды к той секунде, с которой начнется ее движение опять по кругу», – объясняет Сукачев.

Итоги национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина» подведут 13 февраля 2020 года. Подробности на сайте nashe.ru