Мракобесие я бы запретил. Павлиашвили о новой музыке

В начале этой недели песня Манижи «Russian Woman», с которой артистка должна представлять Россию на «Евровидение», оказалась в центре скандала. По просьбе АНО «Ветеранские вести» Следственный комитет начал проверку трека на экстремизм.

Музыкант, певец Сосо Павлиашвили в интервью НСН признался, что за отбором и ходом европейского песенного конкурса давно не следит, но попросил пощадить артистку.

«Вообще всех женщин должны носить на руках. Я не знаю, что пела Манижа, но не ругайте ее только из-за того, что она женщина. Если есть, что ругать в песне, ругайте песню и ее авторов, а Манижу пощадите», - подчеркнул певец.

Продолжая тему молодых артистов и новых кумиров, музыкант сказал, что не всем им место на сцене.

«Как мне кажется, многие не имеют право выходить на сцену, потому что они алчные, злые. Это все передается людям. Вы обратите внимание, какая эстрада, такое и ощущение самих себя у людей», - сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли запрещать каких-то артистов или отдельные песни, Павлиашвили отметил, что неуважению и мракобесию нет места в шоу-бизнесе.

«Я бы запретил мракобесие, если в Конституции написано слово «Бог», это надо выполнять не только буквами, но и действиями. Не то, чтобы я запретил бы кому-то петь. А именно мракобесие. Потому что то, что заложено в тех песнях, которые поют эти несчастные молодые ребята, которые сами н понимают, что они творят с собой, чтобы зарабатывали какие-то продюсеры. И в это время они несут такое, называя наших дочерей «сучками», «чиками» и так далее. Вот я мракобесие бы запретил», - заключил собеседник НСН.

Ранее в интервью НСН Сосо Павлиашвили объяснил, почему намерен выступить в рамках фестиваля «Славянский базар» в Белоруссии.

