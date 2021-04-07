«Не создавайте себе кумиров». Павлиашвили о поездке в Белоруссию

В белорусском городе Витебск с 14 по 19 июля пройдет ежегодный фестиваль «Славянский базар». Он задуман как международный фестиваль искусств, в котором принимают участие артисты из стран Украины, России и Белоруссии.

В этом году вокруг участников фестиваля из России разгорелся скандал. Менеджер Наташи Королевой объявил, что артистка не будет выступать на этом мероприятии. Заявление он сделал после того, как получил огромное количество сообщений от людей из Белоруссии, которые просили не приезжать и не поддерживать «режим» Александра Лукашенко.

Музыкант и певец Сосо Павлиашвили в интервью НСН рассказал, почему поедет выступать в Белоруссию.

«Я не буду выступать на «Славянском базаре», я буду выступать на концерте «Шансон-ТВ». Меня попросил выступить мой хороший друг, продюсер телеканала «Шансон» Валерий Макущенко. Тем, кто мне говорит не ехать, я им хочу задать вопрос, если бы их друг попросил бы его поддержать, они не поддержали бы? Если они не знают, что такое дружба, пусть поучатся у меня», - отметил он.

По словам Павлиашвили, порой происходят очень страшные вещи, как например, ситуация в Грузии. «Те, кто тогда приезжали в Грузию, разве они были врагами Грузии? Нет», - считает он.

Говоря об этих событиях, Павлиашвили напомнил, что музыкант несет ответственность перед публикой и не может выбирать своего слушателя по каким-либо критериям.

«Это моя профессия, мое дело, я обязан вне зависимости какой веры, национальности или мировоззрения и политических взглядов человек, я обязан перед ними выступать. Бог мне дал это право», - продолжил он.

Продолжая эту мысль, артист посоветовал перестать делить людей по принципу вероисповедания или политических убеждений.

«Я не состою ни в одной партии, у меня нет никаких званий. Я иду за Богом. Не создавайте себе кумиров ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции это уже плохо кончается», - заключил он.

Фестиваль «Славянский базар» продолжает получать отказы от участия со стороны известных людей. Накануне об этом заявили украинские певцы Maruv и Олег Винник, а также украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который более 10 лет комментировал фестиваль на Украине, затем то же самое сделал другой шоумен страны Андрей Доманский.

