Моргенштерн станет ведущим телешоу о русских ниндзя
Телеканал СТС сообщает, что рэпер Моргенштерн станет ведущим экстремального телешоу «Русский ниндзя».
В сообщении отмечается, что музыкант «впервые в своей карьере выступит в роли телеведущего».
Отмечается, что Русский ниндзя» - это российская версия шоу Ninja Warrior, которое показывают в 18 странах мира. Съемки проекта начнутся в октябре в Сочи.
Помимо Моргенштерна анонсируется участие в шоу блогера Иды Галич и экс-капитана сборной России по регби Василия Артемьева.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на российском телевидении следует забанить Моргенштерна и тик-токеров, восхваляющих деньги и богатство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru