Моргенштерн станет ведущим телешоу о русских ниндзя

Отмечается, что Русский ниндзя» - это российская версия шоу Ninja Warrior, которое показывают в 18 странах мира. Съемки проекта начнутся в октябре в Сочи.

Помимо Моргенштерна анонсируется участие в шоу блогера Иды Галич и экс-капитана сборной России по регби Василия Артемьева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на российском телевидении следует забанить Моргенштерна и тик-токеров, восхваляющих деньги и богатство.

