Моргенштерн станет ведущим телешоу о русских ниндзя

Телеканал СТС сообщает, что рэпер Моргенштерн станет ведущим экстремального телешоу «Русский ниндзя».

В сообщении отмечается, что музыкант «впервые в своей карьере выступит в роли телеведущего».

«Негодяйские картинки». Милонов предложил запретить на ТВ Моргенштерна и тик-токеров

Отмечается, что Русский ниндзя» - это российская версия шоу Ninja Warrior, которое показывают в 18 странах мира. Съемки проекта начнутся в октябре в Сочи.

Помимо Моргенштерна анонсируется участие в шоу блогера Иды Галич и экс-капитана сборной России по регби Василия Артемьева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что на российском телевидении следует забанить Моргенштерна и тик-токеров, восхваляющих деньги и богатство.

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