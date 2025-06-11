«Моральный кодекс» порадует поклонников «музыкальными сюрпризами» на концерте в Москве

Группа «Моральный кодекс» выступит в Зеленом театре на ВДНХ.

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Группа сыграет большой летний концерт «The Best! Все Хиты!». В программу войдут самые известные песни коллектива, среди них и юбилейные «До свиданья, мама!» и «Я тебя люблю», которым в этом году исполняется 35 лет.

Заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что коллектив представит несколько «музыкальных сюрпризов».

Концерт состоится 5 июля.

Ранее лидер группы «7Б» Иван Демьян в интервью НСН анонсировал новый альбом и раскритиковал «культуру отмены».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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