«Моральный кодекс» порадует поклонников «музыкальными сюрпризами» на концерте в Москве
11 июня 202517:45
Группа «Моральный кодекс» выступит в Зеленом театре на ВДНХ.
Группа сыграет большой летний концерт «The Best! Все Хиты!». В программу войдут самые известные песни коллектива, среди них и юбилейные «До свиданья, мама!» и «Я тебя люблю», которым в этом году исполняется 35 лет.
Заслуженный артист России, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что коллектив представит несколько «музыкальных сюрпризов».
Концерт состоится 5 июля.
Ранее лидер группы «7Б» Иван Демьян в интервью НСН анонсировал новый альбом и раскритиковал «культуру отмены».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru