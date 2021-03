Моби готовит оркестровый альбом

Певец и композитор Моби готовит новую пластинку, записанную при участии Будапештского художественного оркестра. Альбом увидит свет 28 мая, в него войдут, в том числе и такие хиты, как «Extreme Ways», «Why Does My Heart Feel So Bad?», «Lift Me Up» и «Natural Blues», которые были представлены на альбоме Play.