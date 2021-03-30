Моби готовит оркестровый альбом

В своем Instagram Моби подробно рассказал об идее оркестрового альбома. На эту мысль его натолкнуло выступление с симфоническим оркестром, которое состоялось несколько лет назад в Лос-Анджелесе.

«Тогда я вспомнил, как сильно люблю симфоническую музыку и акустическую музыку, поэтому в мае я выпускаю альбом с новым звучанием моих некоторых старых песен», - объяснил артист.

Стоит отметить, что это не единственная премьера, которую Моби запланировал на 28 мая. В этот же день выйдет документальный фильм «Moby Doc», в который вошли интервью с Дэвидом Боуи и Дэвидом Линчем, а также записи с концертов. Моби в этой ленте выступает в качестве рассказчика, размышляющего о своей долгой карьере.

