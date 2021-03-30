Моби готовит оркестровый альбом
Певец и композитор Моби готовит новую пластинку, записанную при участии Будапештского художественного оркестра. Альбом увидит свет 28 мая, в него войдут, в том числе и такие хиты, как «Extreme Ways», «Why Does My Heart Feel So Bad?», «Lift Me Up» и «Natural Blues», которые были представлены на альбоме Play.
Новый лонгплей артиста будет называться «Reprise». Одну песню с него Моби уже выпустил: музыкант представил оркестровую версию одного из главных своих хитов, «Porcelain».
В своем Instagram Моби подробно рассказал об идее оркестрового альбома. На эту мысль его натолкнуло выступление с симфоническим оркестром, которое состоялось несколько лет назад в Лос-Анджелесе.
«Тогда я вспомнил, как сильно люблю симфоническую музыку и акустическую музыку, поэтому в мае я выпускаю альбом с новым звучанием моих некоторых старых песен», - объяснил артист.
Стоит отметить, что это не единственная премьера, которую Моби запланировал на 28 мая. В этот же день выйдет документальный фильм «Moby Doc», в который вошли интервью с Дэвидом Боуи и Дэвидом Линчем, а также записи с концертов. Моби в этой ленте выступает в качестве рассказчика, размышляющего о своей долгой карьере.
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