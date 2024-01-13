MiyaGi & Эндшпиль выпустили новый альбом NARRATIVE

Российский хип-хоп-дуэт MiyaGi & Эндшпиль представил новый альбом NARRATIVE (2024).

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На новой пластинке девять треков о любви, верности себе и утекающем времени. Альбом записан на лейбле Hajime Records. Он стал седьмым студийником в дискографии Азамата (MiyaGi) и Сослана (Эндшпиль).

Ранее американская певица Дженнифер Лопес представила новый трек Can't Get Enough, напоминает «Радиоточка НСН».

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