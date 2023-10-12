Мисс Россия-2023 рассказала о неудачном участии в шоу «Голос»

«Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева рассказала о попытке выступить на шоу «Голос», сообщает «Газета.Ru».

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По её словам, шансов на прохождение слепых прослушиваний уже не осталось к моменту, когда подошла её очередь, так как все наставники уже успели сформировать свои команды.

«Единственное место оставалось в команде Пелагеи. Она ко мне не повернулась, может, потому что я пела ее песню или еще по каким-то причинам, это ее личное право», - сказала Голубева.

При этом он отметила, что другие члены жюри, Агутин, Билан и Градский очень сильно её поддержали.

Они даже кричали Пелагее: «Почему ты не повернулась? Девочка так хорошо поет», — вспомнила Мисс Россия -2023.

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Девушка подчеркнула, что больше всех ее поддержал Градский.

«Он попросил меня спеть еще одну песню и сказал: «У тебя потрясающий голос, верь в себя, иди учиться».

Голубева добавила, что благодаря его наставлению приняла решение пересдать ЕГЭ, за полгода с нуля выучила сольфеджио и с первого раза поступила в творческий вуз.

Ранее экс-участница шоу «Голос» раскрыла подробности об обмане в модельном агентстве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/margolenser
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