Мисс Россия-2023 рассказала о неудачном участии в шоу «Голос»

По её словам, шансов на прохождение слепых прослушиваний уже не осталось к моменту, когда подошла её очередь, так как все наставники уже успели сформировать свои команды.

«Единственное место оставалось в команде Пелагеи. Она ко мне не повернулась, может, потому что я пела ее песню или еще по каким-то причинам, это ее личное право», - сказала Голубева.

При этом он отметила, что другие члены жюри, Агутин, Билан и Градский очень сильно её поддержали.

Они даже кричали Пелагее: «Почему ты не повернулась? Девочка так хорошо поет», — вспомнила Мисс Россия -2023.