Григорий Лепс объяснил свой уход из жюри «Голоса»
Григорий Лепс в разговоре на Татьяной Навкой на ее шоу «Команда» объяснил причину своего ухода из состава жюри проекта «Голос».
Он признался, что постоянные гастроли и возраст сказались на решении отказаться от кресла жюри. Лепс добавил, что наставники всегда были были сильными специалистами.
«До и после меня были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», - сказал собеседник.
По его признанию, изначально он скептически отнесся к идее участия в «Голосе», однако позже втянулся в процесс.
Григорий Лепс выпустил 16-й студийный альбом под названием «Завтра». В музыкальный альбом вошли 17 треков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru