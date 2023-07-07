Григорий Лепс объяснил свой уход из жюри «Голоса»

Он признался, что постоянные гастроли и возраст сказались на решении отказаться от кресла жюри. Лепс добавил, что наставники всегда были были сильными специалистами.

«До и после меня были прекрасные профессиональные наставники. Учитель из меня, конечно... Я сам ничего не умею. Не могу научить человека петь», - сказал собеседник.

По его признанию, изначально он скептически отнесся к идее участия в «Голосе», однако позже втянулся в процесс.

Григорий Лепс выпустил 16-й студийный альбом под названием «Завтра». В музыкальный альбом вошли 17 треков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

