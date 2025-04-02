Мировой успех башкирской группы Ay Yola связали с Казахстаном и короткими видео
Взлет в мировом чарте Shazam песни «Homay» российской группы Ay Yola, написанной на башкирском языке, связан с реакцией на него в Казахстане, где тоже есть легенда о птице Хумай, объяснил глава музыкальной редакции HiFi-стриминга «Звук» Александр Плетнев.
«Трек завирусился в первую очередь через короткие ролики в соцсетях, где важна отлично сделанная композиция и музыкальные переходы, под которые можно снять видео. При этом текст песни посвящен птице Хумай – персонажу башкирского эпоса "Урал-батыр". Большую долю прослушиваний песня получила в Казахстане — там также есть легенда о приносящей счастье птице Хумай, поэтому трек отозвался слушателям», - отметил Плетнев.
Он сравнил этот успех с прогремевшей на фоне выхода сериала «Слово пацана» песней на татарском языке «Пыяла» группы АИГЕЛ. Плетнев также отметил, что на «Звуке» популярность трека «Homay» выросла к концу марта в 17 раз.
В начале апреля группа из Уфы Ay Yola вышла на седьмое место в мировом чарте Shazam, обогнав хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара, напоминает «Радиоточка НСН».
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