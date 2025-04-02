Мировой успех башкирской группы Ay Yola связали с Казахстаном и короткими видео

Взлет в мировом чарте Shazam песни «Homay» российской группы Ay Yola, написанной на башкирском языке, связан с реакцией на него в Казахстане, где тоже есть легенда о птице Хумай, объяснил глава музыкальной редакции HiFi-стриминга «Звук» Александр Плетнев.

«Трек завирусился в первую очередь через короткие ролики в соцсетях, где важна отлично сделанная композиция и музыкальные переходы, под которые можно снять видео. При этом текст песни посвящен птице Хумай – персонажу башкирского эпоса "Урал-батыр". Большую долю прослушиваний песня получила в Казахстане — там также есть легенда о приносящей счастье птице Хумай, поэтому трек отозвался слушателям», - отметил Плетнев.