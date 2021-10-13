«Мир сошел с ума!» Кулясов об отказе The Rolling Stones от песни

Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов, комментируя отказ The Rolling Stones от песни Brown Sugar, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не поступил бы так. По его мнению, музыкант не должен ориентироваться на мнение общества.

Ранее лидер британской группы Мик Джаггер в интервью изданию The Los Angeles Times сообщил, что больше не будет исполнять эту песню, которую пел «практически каждый день с 1970 года». Заявление прозвучало после критики слушателей, которые считают, что музыканты оправдывают в композиции рабство, сексуальное насилие и пропагандируют наркотики (само название песни – просторечное название героина).