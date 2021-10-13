«Мир сошел с ума!» Кулясов об отказе The Rolling Stones от песни
Лидер группы «АнимациЯ» заявил НСН, что его британские коллеги ошибаются, ориентируясь на чье-то мнение и отказываясь из-за этого от творчества и самовыражения.
Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов, комментируя отказ The Rolling Stones от песни Brown Sugar, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не поступил бы так. По его мнению, музыкант не должен ориентироваться на мнение общества.
Ранее лидер британской группы Мик Джаггер в интервью изданию The Los Angeles Times сообщил, что больше не будет исполнять эту песню, которую пел «практически каждый день с 1970 года». Заявление прозвучало после критики слушателей, которые считают, что музыканты оправдывают в композиции рабство, сексуальное насилие и пропагандируют наркотики (само название песни – просторечное название героина).
«Я неоднократно говорил, что этот мир сошел с ума! Как бы то ни было, каждый действует из своих внутренних моральных принципов и воспитания. Я не готов сокращать в своем творчестве количество тем. Буду писать о том, что меня волнует и не поддаваться под чье-либо мнение. Если кому-то не хочется этого слушать по каким-то причинам – задевает, обижает – можно переключиться на другого музыканта, на другую песню. Благо, предложение в интернете огромное», – сказал Кулясов.
Кстати, другой участник The Rolling Stones Кит Ричардс удивился, что люди не понимают, что Brown Sugar – наоборот история «об ужасах рабства». Он надеется, что песню можно будет еще «воскресить» в будущем.
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